Konstituierende Sitzung : Alpener Rat kommt zum ersten Mal zusammen

Alpen Am Freitag, 6. November, tagt der Rat der Gemeinde Alpen um 18 Uhr im Pädagogischen Zentrum (PZ) zum ersten Mal in der neuen Wahlperiode.

Neben der Amtseinführung von Bürgermeister Thomas Ahls stehen unter anderem Wahlen der zwei ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters, die Wahlen der Ortsvorsteher sowie weitere Ausschuss- und Gremienbesetzungen an.

Aufgrund der aktuellen Pandemielage muss während der gesamten Sitzung, auch am Sitzplatz, eine Mund-Nasenbedeckung getragen werden. Da die Sitzung auch öffentlich ist, können interessierte Bürger teilnehmen. Es wird aber darauf hingewiesen, dass es nur rund 20 Sitzplätze gibt. Eine Anmeldepflicht besteht nicht. Besucher müssen die ausliegenden Teilnehmerzettel ausfüllen. Der Haupteingang am PZ ist als Eingang zu benutzen, der Ausgang befindet sich an der Bühne. Die Verwaltung bittet um Verständnis.