Polizei ermittelt in Rheinberg : Rankgitter zerstört: Weiterer Vandalismusfall in Alpsray

Nicht nur am Bürgerzentrum hat es am Wochenende Vandalismus gegeben (wir berichteten). Auch Susanne und Bernhard Grimm haben Anzeige bei der Polizei erstattet. Sie sei in der Nacht zu Samstag um kurz vor 3 Uhr durch Lärm und lautes Gegröle aus ihrem Garten wach geworden, sagt Susanne Grimm. Auch metallisch klingende Geräusche seien zu hören gewesen. Als sie morgens in den Garten ihres Hauses an der Straße Zur Alten Schule gegangen sei, habe sie ihr beranktes Holzrankgitter auf dem Boden liegend und zersplittert vorgefunden, ebenso Fußspuren. Später habe sie erfahren, dass auch fünf Nachbarn aus dem Schlaf gerissen worden waren. Einige hatten die Täter weglaufen sehen. Die Polizei sagte, dass die Ermittlungen liefen und die am Bürgerzentrum entstandenen Videoaufnahmen ausgewertet würden. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 02843 92769.