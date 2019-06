Radwege in Rheinberg : Radeln nach Zahlen und Knoten

Rheinberg Der Kreis Wesel hat das Knotenpunktsystem eingeführt. Auf mehr als 570 Kilometern Radwegen erleichtert es die Routenplanung und gibt Fahrradfahrern Orientierung. Im Kreis gibt es 132 Punkte, zehn davon liegen in Rheinberg.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Die „99“ thront ganz oben gut sicht- und lesbar als „Krönchen“ auf dem Schildermast, der am Rheindamm ganz am Ende der Straße Orsoy-Land in Rheinberg steht. Darunter finden sich Hinweise für Radfahrer: 6,2 Kilometer nach Eversael, 1,7 Kilometer nach Ossenberg, 7,3 Kilometer nach Rheinberg-Millingen und 1,6 Kilometer bis Rheinberg-Altstadt. Ergänzend gibt es kleine Zusatzschilder, die auf die „Oranier Fahrrad Route“ und den „Rheinradweg“ aufmerksamen machen – zwei überregionale Strecken, an die Rheinberg angebunden ist.