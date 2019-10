Start einer neuen Konzertreihe : Feiner Jazz-Abend im Amalien-Café

Das Jazztrio mit Kai Weiner am Piano, Fabian Witte am Kontrabass und Merlin Hellenkamp am Schlagzeug eröffnete die neue Konzertreihe. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpen Erstmals luden Kai Weiner, Fabian Witte und Merlin Hellenkamp zu einer neuen Konzertreihe nach Alpen ein. Dem Publikum hatten sie ursprünglichen, reinen Jazz versprochen – das Konzept ging auf.

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Pure Jazz lautete der Konzerttitel, den der Schlagzeuger Merlin Hellenkamp (16) für den Abend ausgewählt hatte. Das Alpener Amalien-Café erwies sich bereits bei den Vorbereitungen als geeigneter Ort. Einem Abend rund um den Jazz stand nichts entgegen. Nicht nur das gemütliche Ambiente war für das musikalische Trio mit Merlin Hellenkamp (Schlagzeug), Kai Weiner (Piano) und Fabian Witte (Bass) ausschlaggebend , sondern bot gewissermaßen Clubatmosphäre. „Unsere Idee ist, den Jazz pur und in seiner ursprünglichen und reinen Form unter die Leute zu bringen. Sie sollen sozusagen im Jazz sitzen und die Musik spüren“, sagte Merlin.

Alpen ist ihm kein unbekannter Auftrittsort. Das Musical „Jesu Christ Superstar“ wurde zu Jahresbeginn in englischer Fassung von Andrew Llyod Webber in der Amalien-Kirche aufgeführt. Merlin gehörte zu den Musikern. Alpen hat nachhaltig gewirkt, denn der 16-Jährige kam nun zurück, um im Amalien-Café mit Freunden als Trio eine neue Konzertreihe zu eröffnen. „Ich hatte schon immer eine Liebe zum Jazz, die vor allem durch meinen Lehrer Jan Rohlfink gefördert wurde“, erzählt der Drummer. Gerade das Schlagzeug sei das Instrument, Musik in Szene zu setzen. „Jazz kann so unglaublich viel und ist niemals nur in der einen Richtung unterwegs. Es gibt viele Richtungen“, so der Schüler der Mülheimer Luisenschule, wo er in der Bigband mitspielt.

Info Fortsetzung der Konzertreihe geplant Auftakt Nach der Premiere am Samstag im Alpener Amalien-Café soll die Konzertreihe „Pure Jazz“ im nächsten Jahr weitergehen. Das bestätigte Merlin Hellenkamp. „In veränderten Form und erweiterte Besetzung“, sagte der Schlagzeuger zu den weiteren Plänen.

Mit dem Glockenschlag 18 Uhr startete das Trio und entführte in die Welt des Jazz. Das Publikum, jung wie alt, ging begeistert mit und ließ sich in die musikalischen Szenerien entführen – zum Beispiel in die von George Gershwin mit „But not for me“ als Auftakt. Genauso, wie das Stück aus den 1930er Jahren angekündigt wurde, kam es an, pur ohne Schnickschnack. „Stella by Straigt“, Titelmelodie des Films „Der unheimliche Gast“ (1944) und von Showgrößen wie Frank Sinatra gesungen, folgte.

Über Ohrwürmer der Jazzszene sprang schnell der Funke zum Publikum über. „Pure Jazz“ ging als Konzertkonzept direkt auf. Insbesondere die frische musikalische Vielfalt, weg vom veralteten und verstaubten Image, überzeugte, vor allem, als im Block „Autumm Leaves“, „My Romance“ oder „Beautiful Love“ erklangen. Ein kompakter Beitrag, der in den Stilrichtungen wechselte. Die Kommunikation von Schlagzeug, Piano und Bass funktionierte, was sich auch im weiteren Verlauf des Konzertes mit Titeln wie „Body and Soul“ oder „So What“ immer wieder zeigte.