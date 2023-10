Pumptrack-Anlage in Bönnighardt Heier-Trail nimmt erste Hürde

An die Anfänge, nämlich die Überlegungen zum Bau einer Pumptrack-Anlage kann sich Oymann genau erinnern. Beim traditionellen Waldfegen, den der Verein für Naturschutz und Brauchtum regelmäßig veranstaltet, kam das Thema zur Sprache. „Als Ortsvorsteher habe ich einen Brief von den Heier Jugendlichen erhalten. Darin haben sie mir erklärt, warum wir eine Mountainbike-Strecke bekommen sollten“, so Oymann. Zu der Bitte „Bönninghardt soll leben“ habe er nicht Nein sagen können und sich für die bei Jugendlichen angesagte Trendsportart eingesetzt. „Es geht auch darum, dass unsere Jugendlichen eine sportliche Heimat finden und sich in Bönninghardt wohlfühlen“, so Oymann.