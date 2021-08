Tradition in Alpen :  Jubiläum bei der Pumpennachbarschaft Heidequelle

Tradition in Alpen

Nach der Lockerung in der Pandemie konnte die Pumpennachbarschaft Heidequelle ihr 25-jähriges Bestehen feiern. Foto: Nachbarn

Menzelen Die Pumpennachbarschaft Heidequelle in Menzelen konnte nach einem Jahr pandemie-bedingter Pause nun ihr 25-jähriges Bestehen feiern. Allerdings war die Zeit für die Planung eines Ausflugs zu knapp.

Seit nunmehr 25 Jahren kommen die Mitglieder der Pumpennachbarschaft Heidequelle auf der Schulstraße in Menzelen-West einmal im Jahr zusammen, um ihr traditionelles Pumpenfest zu feiern. Nur im vergangenen Jahr gab es coronabedingt auch hier kein Fest. Dafür freuten sich alle Nachbarn umso mehr, dass das Jubiläum in diesem Jahr in froher Runde stattfinden konnte.