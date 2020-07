Prozessbeginn nach Tat in Alpen : Anklage wegen Mordversuchs an Ex-Freundin und Mutter

Alpen/Kleve Ein 25-jähriger Mann aus Köln hatte in Alpen auf seien Ex-Freundin und ihre Mutter eingestochen und lebensgefährlich verletzt. Dann wollte er das Haus anzünden. Jetzt muss er sich wegen versuchten Mordes verantworten.

(bp) Die blutige Tat hatte Anfang März Alpen geschockt. Ein 25-jähriger Mann aus Köln hatte seine ehemalige Freundin, die sich von ihm getrennt hatte, und ihre Mutter mit dem Messer lebensgefährlich verletzt. Am Freitag, 24. Juli, beginnt vor dem Schwurgericht in Kleve der Prozess.

Die Anklage: Mordversuch in Tat­einheit mit versuchter besonders schwerer Brandstiftung. Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte am 10. März zum elterlichen Haus seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Alpen gefahren sein, um sie und auch ihre Eltern zu erstechen und dann die Doppelhaushälfte an der ruhigen Spielstraße Bruckpoort in Brand zu setzen.