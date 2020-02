Karneval in Rheinberg : Großes Familientreffen auf der Borther Narrenbühne

Borth Erstmals kam es bei der Sitzung der 1. KG Rot-Weiß Borth zu einem großen karnevalistischen Familientreffen.

Schon seit 57 Jahren lädt die Karnevalsgesellschaft 1. KG Rot-Weiß Borth zu Büttensitzungen ein. In diesem Jahr wieder in ein riesiges, gut beheiztes und hübsch dekoriertes Festzelt an der Wallacher Straße. Erstmals kam es bei der Sitzung nun zu einem großen karnevalistischen Familientreffen. Dazu bat Prinzessin Michaela I. nicht nur ihre sehr betagte Mutter, sondern auch all ihre Geschwister und ihre Kinder zu sich und dem Prinzen Friedhelm II. auf die Bühne. Alle trugen rote T-Shirts, auf der Vorderseite stand in weißen Lettern „Team Prinzessin Michaela“ und auf der Rückseite „100 % Familie“. Jedes Familien-Mitglied bekam den kunstvoll gestalteten Orden.