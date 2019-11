Philipp I. und Sarah I. : Millinger Prinzenpaar entert Alpener Burgschänke

Sarah I. (l.) und Philipp I. regieren in der Karnevalszeit die Millinger St.-Ulrich-Schützen. In der Alpener Burgschänke wurden die beiden proklamiert. RP-Foto: arfi. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen/Millingen Philipp I. und seine Prinzessin Sarah I. sind die neuen Regenten der St.-Ulrich-Schützen. Beide bringen auch Erfahrung als Piraten mit.

Von Sabine Hannemann

„Jetzt geht‘s los“ wummert es aus den Boxen der Burgschänke in Alpen. Der Elferrat der St.-Ulrich-Schützenbruderschaft Millingen beendet die narrenfreie Zeit mit der Proklamation ihres Prinzenpaares. In dieser Session übernehmen Prinz Philipp I. und seine Prinzessin Sarah I., „die Erobernden“, Zepter und die Regentschaft über das Narrenvolk.

Erst zum zweiten Mal feiern die Millinger ein Prinzenpaar. „Die Zeit der Biergärten ist vorbei. Wir können jetzt bei kaltem Wetter vernünftig Karneval feiern“, erklärte Präsident Clemens Sprünken, der zugleich auch Dennis Eschweiler als neues Elferratsmitglied vorstellte. Dann kam mit Zeremonienmeister Thomas Gilles der große Augenblick, auf den das Narrenvolk sehnsüchtig wartete. Das Prinzenpaar Philipp und Sarah wurden proklamiert und erhielt seine Insignien. Mit einem Lied stellten sich die beiden ihrem Volk vor.

Philipp Dibowski (23) arbeitet als Chemielaborant genauso wie seine Herzdame Sarah Spandick (21). Sie war lange Jahre als Gardetänzerin aktiv und bereits Jugendprinzessin. Dass sie den Traum hatte, einmal Prinzessin zu werden, versteht sich. Mit Philipp hat sie den „richtigen Kerl“ an ihrer Seite gefunden, erklärte sie trällernd. Dabei sollte es der Zufall sein, der die beiden zu Majestäten machte. Sie engagieren sich in der Mittelalterszene bei Captain C. Black unter dem Banner des Kraken. „Piraten leben wild und frei, als Prinzenpaar sind zwei dabei“ lautet daher das passgenaue Motto.

Gemeinsam nehmen sie an Auftritten der Piratencrew teil und engagieren sich dabei für krebskranke Kinder. Den Erlös dieser Auftritte spenden sie. „Uns macht es sehr viel Spaß, diesen Kindern beizustehen“, sagt Philipp. In der vergangenen Session entdeckte er den verwaisten Karnevalswagen der St.-Ulrich-Schützen, enterte ihn kurzerhand, um für die Kinder Süßkram zu erbeuten. „Was wir einmal haben, geben wir nicht wieder her“, sagt Philipp über diesen Beutezug. Freundin Sarah entdeckte ihn, stellte sich neben ihn, gemeinsam winkten sie in die Menge.