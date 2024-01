Prinzenempfang in Ossenberg Ein Schloss voller Jecken

Rund 50 Regentinnen und Regenten von Ostwestfalen bis Holland schunkelten sich in der kühlen Remise von Schloss Ossenberg warm. Für Prinz Mike und Kinderprinzessin Mila war dieser Empfang nicht ohne, immerhin galt es, rund 250 Orden zu verteilen. Selbstverständlich gab es umgekehrt auch von jeder Prinzessin und jedem Prinzen die begehrte karnevalistische Auszeichnung, was gerade für eine Kinderprinzessin anstrengend werden kann. „Die sind ganz schön schwer, wenn es so viele sind“, erklärte Mila. Jugendwart Markus Stief „entlastete“ sie zwischendurch. Eine karnevalistische Karriere will Mila trotzdem nicht einschlagen: „Das ist sehr schön heute. Aber Prinzessin möchte ich später nicht werden, das ist mir zu stressig.“