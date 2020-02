Karneval in Rheinberg : Schlüsselübergabe: Der Prinz regiert jetzt im Stadthaus

Rheinberg 500 Närrinnen und Narren feierten am Tulpensonntag in der Stadthalle eine ausgelassene Party.

Gut aufgelegt wie immer präsentierte sich das Moderatoren-Duo Clemens Geßmann und Lars Kisters. Mit lockeren Sprüchen führten sie durchs bunte Programm voller Höhepunkte. Einer davon kommt traditionell gleich zu Beginn: Der Gardetanz der „Rhinberkse Goldlöckchen“ unter Leitung von Melissa Vacilotto und Nina Thiemann. Beim Anblick der Bambini in ihren schicken Uniformen wurde so manchem im Saal warm ums Herz.

Dann war’s so weit. Prinz Matthias wollte endlich den Schlüssel in Händen halten. „Herr Bürgermeister, jetzt kommt was Neues für Sie. Sie müssen im Stadthaus arbeiten“, sagte Clemens Geßmann. „Torrero“ Frank Tatzel beklagte sich zunächst über unlautere Methoden des närrischen Oberhauptes: „Der Prinz hat gestern auf allergemeinste Weise die KG Borth angestachelt, mich abzufüllen, damit ich den Schlüssel heute kampflos abgebe. Das hat aber nicht geklappt.“ Die geballte Übermacht der Prinzengarde vor Augen knickte der Bürgermeister dann doch ein und überreichte das Symbol der Narrenherrschaft an Prinz Matthias I.