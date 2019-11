Diebstahl in Alpen : Postbotin wird die Tasche gestohlen

Diebstahl in Alpen

Alpen Am Donnerstag gegen 11.50 Uhr haben zwei unbekannte Männer die schwarze Tasche einer 26-jährigen Postbotin gestohlen.

Die Tat geschah auf der Burgstraße zwischen den Hausnummern 14 und 16. Die dreisten Diebe zogen die Tasche vom Dienstrad, das die Boton für einen Augenblick abgestellt und aus dem Auge verloren hatte. In der Tasche befanden sich unter anderem der Post-Scanner und persönliche Dinge der Frau wie Handy und Führerschein. Zeugen beobachteten zwei Jugendliche, die auf Fahrrädern flüchteten. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Wache in Xanten unter Tel. 02801 71420 in Verbindung zu setzen.