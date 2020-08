Kommunalwahl in Alpen : Benachrichtigung für Wahl kommt

Alpen/Sonsbeck/Xanten Mehrarbeit für Postboten: Von Dienstag an landen die Wahlbenachrichtigungen für die Kommunalwahl in den Briefkästen.

Die Deutsche Post liefert am Dienstag rund 18.500 Wahlbenachrichtigungen zur Kommunalwahl in Xanten und rund 11.500 in Alpen aus. Die Zustellung von 7300 Wahlbenachrichtigungen in Sonsbeck erfolgt am Freitag, 14. August, die von 26.500 für Wahlberechtigte in Rheinberg vier Tage später. 75 gelbe Briefbehälter mit Wahlsendungen werden die Postboten an diesen Tagen zusätzlich im Gepäck haben. Über 13 Millionen Wahlberechtigte in NRW erhalten die Benachrichtigungen zur Wahl der kommunalen Parlamente und Bürgermeister und Landräte. Der Anteil der Briefwähler steigt stetig. Bei der Europawahl 2019 lag der Anteil er bei 28 Prozent. Angesichts der Corona-Schutzmaßnahmen rechnet die Deutsche Post mit einer weiteren Zunahme.