Monique Giesa hat einen Traum. Oder eigentlich zwei: dass sie ihr altes Leben zurückbekommt. Und dass sie ihre Laufschuhe wieder schnüren und loslaufen kann. So wie früher. Oder besser gesagt wie vor dem 25. September 2021. An dem Tag ist die 49-Jährige gemeinsam mit ihrem Mann Burkhard nach Duisburg gefahren, hat sich gegen Covid 19 impfen lassen – vier Stunden später hat ihr Leiden angefangen. „Ich habe plötzlich merkwürdige Schmerzen in den Beinen bekommen, die wurden immer schlimmer.“ Ihr Mann brachte sie zu einem Notarzt, da gab man Entwarnung: Nein, keine Thrombose. Aber was die Ursache der Schmerzen ist, konnte sich der Arzt nicht erklären.