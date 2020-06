Ehrenamt in Alpen : Polizistin ist jetzt auch Schiedsfrau

Hans-Peter Becker (li.) wurde als Stellvertreter von Schiedsmann Erich Pohle verabschiedet. Nachfolgerin Sabine Kunst wurde mit Blumen begrüßt. Foto: bp

Alpen Polizeibeamtin Sabine Kunst (49) ist neue Schlichterin im Bezirk Alpen. Ihr langjähriger Vorgänger Hans-Peter Becker (70), pensionierter Pädagoge, verriet: „Wer sich nicht verträgt, muss ins Trauzimmer.“

Wer sich in Alpen in den Haaren liegt, landet im Zweifel im Trauzimmer des Rathauses, um fortan mit seinem Nachbarn wieder in Frieden zu leben. Mir dieser netten Anekdote verabschiedete sich am Dienstagabend Hans-Peter Becker im Rat als Stellvertreter von Schiedsmann Erich Pohle. Sein Ehrenamt übernimmt eine Frau. Sabine Kunst (49), seit 27 Jahren Polizistin, will künftig nebenamtlich Streitschlichterin sein und freut sich auf ihre neue Aufgabe, wie sie sagte. Zur Begrüßung gab’s Blumen.

Lehrer Becker (70), bis zu seiner Pensionierung knapp zwei Jahrzehnte Leiter der Hauptschule, trat das Amt des stellvertretenden Schiedmannes im Februar 2006 an. Und er zitierte so manche Streihansel auch schon mal in die Schule, wo sie einst nicht nur rechnen gelernt haben, sondern auch erzogen worden sind. Manchmal musste Rektor halt nachschulen. „Das fanden nicht alle angenehm“, so der scheidende Schiedsmann mit einem Augenzwinkern. Becker sagte, dass er durch seine Aufgabe sehr unterschiedliche Leuten kennen und so selbst viel gelernt habe. Es sei stets ein gutes Gefühl gewesen, „wenn sich die streitenden Parteien am Ende wieder die Hand gegeben haben“. Sein Fazit nach all den Jahren: „Schiedsen hilft.“

Als Polizistin wisse sie, dass die Kollegen früher gern mal an den Schiedsmann verwiesen haben, wenn’s mal struppig war, wie Bürgermeister Thomas Ahls aus dem Nähkästchen plauderte über die Zeit, als er noch Streife lief. „Heute müssen wir für jede Beleidigung eine Anzeige schreiben“, so die Dienstgruppenleiterin auf der Wache in Kamp-Lintfort. Sie war in Begleitung des jüngsten ihrer drei Kinder in den Rat gekommen. Sie habe lange über das konfliktlösende Amt nachgedacht, sei, als sie nach Alpen kam, „sehr gut aufgenommen“ worden und wolle nun, mit Übernahme der Aufgabe etwas zurückgeben. So fügt sich eins ins andere.

(bp)