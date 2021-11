Kriminalität in Rheinberg : Polizei sucht nach EC-Karten-Betrug nach dem Täter

Rheinberg Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu einem Mann, der einer Frau die EC-Karte gestohlen und damit Geld abgehoben haben soll. Die Ermittler haben ein Foto des Mannes veröffentlicht.

Die Polizei fahndet mit Fotos nach Tätern, die im Verdacht stehen, mit einer gestohlenen EC-Karte Geld erbeutet zu haben. Am 12. Mai sollen sie an der Moerser Straße in Rheinberg einer Frau die Börse gestohlen und später mit der EC-Karte an einer Bank in Repelen einen vierstelligen Betrag vom Konto der Frau abgehoben haben. Der Mann sei 25 bis 40 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß und habe südländisches Aussehen. Getragen habe er eine dunkle Jacke, dunkle Hose, dunkle Schuhe mit weißen Sohlen, ein graues Basecap mit weißem Großbuchstaben „D“ und ein beigefarbenes Oberteil. Mit ihm sei eine etwa gleichaltrige Frau unterwegs gewesen, 1,65 Meter groß, schlank, dunkle Jacke, hellblaue Jeans, graues Kopftuch. Die Polizei bittet um Hinweise.