Rüdiger Kunst aus Alpen Der pensionierte Polizeichef ist in Sorge

Ein junger Mann besucht in Bönning-Rill die „Mallorca-Party“ und wird in den frühen Morgenstunden in der Nähe des Reekwalls tödlich verletzt aufgefunden. Vermutet wurde damals eine Unfallflucht. „Wir wissen bis heute nicht, was der junge Mann dort wollte. Er wohnte in Millingen. Sein Heimweg lag in einer ganz anderen Richtung. Der Fall konnte bis heute nicht aufgeklärt werden“, so Kunst.