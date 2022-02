Verkehrserziehung im Kreis Wesel : Bello ist Star der Puppenbühne der Polizei

Die Puppenbühne der Polizei spielte für Erstklässler aus Rheinberg in der Sekundarschule in Alpen. Foto: Polizei

Alpen/Rheinberg Rheinberger Grundschüler waren zur Verkehrserziehung zu Gast in der Sekundarschule in Alpen. Auf dem Stundenplan stand eine lustvolle Lektion über wichtige Regeln im Straßenverkehr.

In der vorigen Woche fuhren rund 70 Erstklässler der katholischen Grundschule Rheinberg zur Aufführung in die Sekundarschule nach Alpen, die gerne einen Raum für die Puppenbühne der Polizei zur Verfügung gestellt hat. Nachdem Janine van Geldern alle begrüßt und die Kinder kurz auf das Spiel eingestimmt hatte, konnte man eine Stecknadel fallen hören, so still war es. Und man konnte in gespannte Kinderaugen blicken.