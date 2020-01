Polizeieinsatz in Alpen : Fahndung nach Einbruch in Alpen

Alpen Polizei fahndet mit Hubschrauber nach zwei Einbrecherinnen – bislang ohne Erfolg.

Ein Hubschrauber, der am Freitagnachmittag über Alpen kreiste, und zahlreiche Streifenwagen im Ort haben für besorgte Anrufe bei der Leitstelle der Polizei gesorgt. Es handelte sich bei dem Einsatz um eine Fahndung nach einem Einbruch in ein Haus An der Vorburg, teilte eine Polizei-Sprecherin auf Anfrage der Redaktion mit. Zeugen hatten beobachtet, dass sich zwei verdächtige Frauen aus dem Staub gemacht hätten. Die Fahndung wurde gegen 15.30 Uhr erfolglos abgebrochen, so die Polizei.