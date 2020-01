Abbruchantrag gestellt : Platanengrill-Ruine in Büderich blockiert Umbau der Dorfader

Platanengrill-Ruine in Büderich blockiert Umbau der Dorfader

Vor fast drei Jahren ist der Platanengrill in Büderich abgebrannt. Die Ruine hat sich zum Ärgernis entwickelt. Foto: Sebastian Peters

Büderich Der Koordinationsausschuss Büdericher Vereine fordert den Abbruch der Brandruine, um die Umgestaltung der ehemaligen Ortsdurchfahrt zu realisieren.

Die Brandruine Platanengrill an der Ecke Weseler Straße/Kesselbruck in Büderich sorgt für Aufregung. Und das obwohl Valon Krasniqi, Eigentümer der Immobilie, erklärt, dass er mittlerweile einen Abbruchantrag gestellt habe. Er wolle auf der freien Fläche ein zweigeschossiges Haus mit mehreren Mietwohnungen errichten. Dass es mit dem Abriss der Ruine so lange dauert, begründet er damit, dass der Kreis Wesel Auflagen gemacht habe, die kaum zu erfüllen gewesen seien.