Gewerbeansiedlung in Alpen : Knappe Mehrheit für Gewerbe an der B 58 in Drüpt

Knappe Mehrheit für Gewerbe an der B 58 in Drüpt

Bürgermeister Thomas Ahls beteuerte, dass Alpen bei allem, was auf der Gewerbefläche in Drüpt passiert, letztlich die Planungshoheit behalte. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen Die Planspiele, in Drüpt 30 Hektar Gewerbefläche für Großbetriebe auszuweisen, riefen im Planungsausschuss ein geteiltes Echo hervor. Die CDU knüpft ihre Zustimmung an Chancen für örtliche Handwerksbetriebe.

Thomas Ahls erkennt die Chance, überhaupt noch Gewerbefläche für Alpen generieren zu können, knüpft seine Zustimmung an die Bedingung, dass auch 7,5 Hektar Raum bleiben, um örtlich ansässige Handwerksbetriebe mit in der Regel deutlich geringerem Flächenbedarf bedienen zu können. Für Großbetriebe vor Ort gebe es ausreichend Perspektiven. Außerdem sei die Ausweisung als Gewerbefläche ein Pflock gegen ausufernde Kiesabgrabung, die auf Drüpt zukommen kann. Letztlich bleibe der Rat auch bei einem positiven Signal an den RVR planerisch jederzeit Herr des Verfahrens.

Starkes Interesse an Gewerbefläche in Drüpt

Stadtentwicklung in Alpen : Starkes Interesse an Gewerbefläche in Drüpt

Auch die Genossen sind gegen eine positive Stellungnahme zur in Drüpt geplanten Ausweisung eines so genannten Kooperationsstandortes im neuen Regionalplan im Zuständigkeitsbereich des Regionalverbandes Ruhr (RVR). Auch die FDP, ohnehin von Beginn an markige Gegnerin der RVR-Planspiele zur Ansiedlung von großen Gewerbe- und Industriebetrieben, die sie als Störfaktoren für dörfliche Strukturen betrachtet, blieb bei ihrer ablehnenden Haltung. Ihre Sprecherin lobte allerdings im gleichen Atemzug die Absicht, ortsansässigen Betrieben bessere Möglichkeiten und damit einen Weg in die Zukunft zu ebnen.