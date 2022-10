Medizinischer Notfall in Alpen : Mann fährt mit Pkw in Teich - Ersthelfer retten ihn

Mit einem Rettungsboot und zahlreichen Feuerwehrleuten wurde noch nach einer zweiten Person im Gewässer gesucht. Foto: Polizei

Alpen Ein Mann ist in Alpen in Folge eines medizinischen Notfalls mit seinem Pkw in ein Gewässer gefahren. Feuerwehr und Taucherstaffel suchten noch nach einer zweiten Person.

Dank des beherzten Eingreifens mehrerer Ersthelfer konnte am Donnerstag in Alpen ein Mann gerettet werden, der mit seinem Pkw in ein Gewässer gefahren ist.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Alpen berichtet, sei es zu dem Unfall aufgrund eines medizinischen Notfalls des Fahrers gekommen. Hierdurch sei der Mann gegen 12.24 Uhr mit seinem Fahrzeug in einen Teich an der Burgstraße in Alpen gefahren. „Der Fahrer wurde von mehreren Ersthelfern durch beherztes Eingreifen aus dem Fahrzeug befreit und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes medizinisch erstversorgt“, teilen die Einsatzkräfte mit.

Die Lagemeldung sei jedoch unklar gewesen. Daher mussten die Einsatzkräfte von einer zweiten Person im Wasser ausgehen. So sei das Gewässer mithilfe eines Rettungsbootes und von zahlreichen Wehrleuten in Watthosen abgesucht worden. Neben den Einheiten Alpen und Menzelen sei auch die Taucherstaffel der Feuerwehr Duisburg alarmiert worden. Bei der Suche sei jedoch keine weitere betroffene Person gefunden worden.

Abschließend sei das Fahrzeug in Zusammenarbeit mit einem Abschleppunternehmen aus dem Teich geborgen worden. Die Untere Wasserbehörde habe das Gewässer auf ausgelaufene Betriebsmittel untersucht, hierbei aber keine Verunreinigung durch den Unfall festgestellt.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen blieb die Burgstraße rund zwei Stunden gesperrt.

(beaw)