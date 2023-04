Dienstleister für pflefgende Angehörige in Rheinberg Ein Lotse im Pflege-Dschungel

Rheinberg · Michael Koberg hat sich in Rheinberg als zertifizierter Pflegeberater selbstständig gemacht. Er will eine Stütze für pflegende Angehörige sein, damit sie nicht am Ende selbst unter der Last der Verantwortung zusammenbrechen.

11.04.2023, 14:43 Uhr

Gesundheits- und Krankenpfleger Michael Koberg aus Rheinberg hat sich im Herbst selbstständig gemacht. Er möchte mit seiner Arbeit pflegende Angehörige entlasten. Foto: Nicole Maibusch

Von Nicole Maibusch

Gesundheits- und Krankenpfleger Michael Koberg hat schon viele Facetten seines Berufes erlebt: kräftezehrende Arbeit auf einer Intensivstation und die Aufgaben als stellvertretender Pflegedienstleiter eines ambulanten Pflegedienstes ebenso wie den Alltag in der Notaufnahme. Nach vielen Jahren verließ der 31-Jährige den Klinikbetrieb und war als Psychosozialer Berater beim AWO Kreisverband Wesel beschäftigt. Im vergangenen Herbst hat er sich als zertifizierter Pflegeberater und mit einem Entlastungsservice in Rheinberg selbstständig gemacht. Nicht selten ändert ein Unfall oder eine schwere Erkrankung das ganze Leben. Und es trifft längst nicht nur Senioren, wie Michael Koberg aus Erfahrung weiß. Dann ist guter Rat teuer. Wie kann die Versorgung sichergestellt werden? Wo, wie und für was genau kann man finanzielle Unterstützung beantragen? Der Rheinberger kann diese Sorgen von Betroffenen nachvollziehen. Info Eine hilfreiche Adresse im Pflegefall Kontakt Die Pflegeberatung & Entlastungsservice Koberg, Tel. 02843 1699269 oder per Mail an info@pflegeberatung-koberg.de Internet www.pflegeberatung-koberg.de Er selbst hat seine Eltern zwei Jahre lang gepflegt. Er weiß also sehr genau, welche ungeheure Verantwortung gerade auf den Schultern pflegender Angehöriger liegt. „Sie tragen eine immens große Last, erhalten oft aber nur unzureichende Informationen darüber, welche Leistungen den Pflegebedürftigen und auch ihnen selbst rechtlich zustehen“, sagt der Pflegeberater. Ein Kunde habe ihm einmal gesagt, dass er die meisten Infos dazu auf dem Friedhof erhalten habe, erinnert sich Michael Koberg. Eigentlich ein Unding, findet er. Der Pflegeberater unterstützt und begleitet Betroffene und Angehörige bei der Erstellung eines individuellen Pflegekonzepts, das eine bestmögliche Versorgung sicherstellt. In diesem Rahmen steht der Rheinberger seinen Kunden unter anderem bei der Auseinandersetzung mit den Pflege- und Krankenkassen sowie den Sozialbehörden zur Seite, hilft bei der Auswahl eines ambulanten Pflegedienstes, der Beantragung von Pflegegraden und verschiedenen Entlastungsleistungen sowie der Formulierung von Widersprüchen. „Das Thema Pflegeleistung ist ein Buch mit sieben Siegeln“, sagt Koberg. Er wolle dabei helfen, dieses zu entschlüsseln. Im Auftrag von Pflegeversicherungen kümmert sich Michael Koberg zudem um die Qualitätssicherung. Das heißt: Bei Menschen, die mindestens über Pflegegrad zwei verfügen und keinen ambulanten Pflegedienst beauftragt haben, wird regelmäßig überprüft, ob die Pflege bedarfsgerecht verläuft. Auch in diesem Fall gilt: „Ich bin nicht ‚Gegner‘, sondern Partner der zu Pflegenden und ihrer Angehörigen“, betont Michael Koberg, der sich bei den verpflichtenden Besuchen viel Zeit für eine umfassende Beratung nimmt. Die pflegenden Angehörigen als „größter Pflegedienst Deutschlands“ liegen Michael Koberg besonders am Herzen. Ihnen komme eine wichtige Rolle zu. Es dürfe daher nicht sein, dass diese unter der Pflege selbst krank werden und berufliche Nachteile hinnehmen müssen. „Deshalb gilt es, die heimische Pflege optimal zu organisieren und den Angehörigen alles zur Seite zu stellen, was eine gesunde Pflege ermöglicht“, fordert Koberg. Deshalb möchte er unter dem Dach der Interessenvertretung „Wir pflegen NRW“ eine Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige in Rheinberg ins Leben rufen. „Aktuell bin ich auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten – möglichst innenstadtnah“, so Michael Koberg. Hier möchte er einen Raum für Austausch bieten, aber auch Vorträge und Schulungen anbieten.

(nmb)