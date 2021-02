Kostenpflichtiger Inhalt: Infektionen in Pflegeeinrichtung : Corona-Fälle in Rheinberg mitten in der Impfphase

Im Altenpflegeheim St. Thekla am Rheinberger Stadtpark ist ein Bewohner im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Rheinberg Auch in der Pflegeeinrichtung am Rheinberger Stadtpark wurde ein Wohnbereich unter Quarantäne gestellt. Ein 88-jähriger Bewohner ist gestorben. Das Pflegezentrum Am Wiesenhof ist nach zweimaliger Impfung coronafrei.