Kirchen in Alpen : Maskenpflicht gilt auch beim Gottesdienst

Alpen Auch die Kirchengemeinde St. Ulrich in Alpen reagiert auf die stark gestiegenen Infektionszahlen in der Region. Die Heizung bleibt während der Messe aus.

In der Kirchengemeinde St. Ulrich gilt in den Kirchen wegen der hohen Infektionszahlen im Kreis Wesel eine Maskenpflicht während des gesamten Gottesdienstes. Das gibt Dietmar Heshe auf der Internetseite der Kirchengemeinde bekannt. Von der Pflicht ausgenommen seien Zelebranten, liturgische Dienste, Lektoren und Vorsänger, während sie vortragen. Auch bei Taufen, Hochzeiten, Ehejubiläen, Beerdigungen und Seelenämtern muss eine Schutzmaske über Mund und Nase getragen werden. In den Kirchen sorgt ein ehrenamtlicher Ordnungsdienst für das Einhalten der gebotenen Regeln. Dafür werden noch Helfer und Helferinnen gesucht. Die Gemeinde hatte, abgestimmt mit ihrem Arbeitsgremium Covid-19, geplant, nach den Herbstferien wieder bis zu zwei Messdienerinnen und Messdiener in den Gottesdiensten einzusetzen. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen aber sehe man bis auf Weiteres weiter davon ab. Die Anzahl der liturgischen Dienste bleibt auf das Notwendigste beschränkt. Auch der Heizungsbetrieb in den Kirchen gehorcht der Vorsicht in Corona-Zeiten. Die Gemeinde St. Ulrich folgt dabei den Empfehlungen des Bistums Münster und heizt die Kirchen einige Stunden vor den Gottesdiensten auf. Während der Gottesdienste selber bleibe das Heizgebläse aus. Außerdem werden die Kirchen nach den Gottesdiensten kurz aber kräftig gelüftet. Kirchenbesucher müssten sich daher darauf einstellen, dass es vermutlich kälter sein werde als gewohnt. Die Anpassung sei notwendig, um im kirchlichen Raum auf das aktuelle Geschehen zu reagieren und durch zurückhaltendes Heizen und Lüften eine Verteilung der Aerosole zu minimieren.