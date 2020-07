Kirche in Alpen : Heike Becks wird Pfarrerin auf der Bönninghardt

Heike Becks wird Pfarrerin auf der Bönninghardt. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Bönninhardt Pfarrer Peter Muthmann geht Ende des Monats in den Ruhestand. Damit geht ein Kapitel Kirchengeschichte auf der Hei zu Ende. Es kommt zu einer pfarramtlichen Verbindung – keine Fusion – mit der evangelischen Kirchengemeinde Alpen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ende des Monats geht Pfarrer Peter Murmann, der die Evangelische Kirchengemeinde Bönninghardt lange geleitet hat, in den Ruhestand. Damit geht für die Evangelische Kirchengemeinde Bönninghardt ein Kapitel Kirchengeschichte zu Ende. Dann wird die pfarramtliche Verbindung mit der Evangelischen Kirchengemeinde Lintfort gelöst. Fortan orientiert sich die Evangelische Kirche an weltlichen Grenzen. Die Gemeinde auf der Bönninghardt geht ein Stück zurück zu ihren Anfängen und knüpft eine Verbindung mit der Kirchengemeinde in Alpen. Pfarrerin Heike Becks versieht von August an den Dienst auf der Bönninghardt.

Der Gottesdienst zu ihrer Einführung beginnt am Sonntag, 23. August, um 15 Uhr in der evangelischen Kirche. Den Termin nennt das Presbyterium der Kirchengemeinde Bönninghardt in der Sommer-Ausgabe des gemeinsamen Gemeindebriefes mit der Gemeinde in Alpen. Das Presbyterium bestätigt die bei der Gemeindeversammlung geäußerten Pläne, dass der Gottesdienst auf der Bönninghardt weiter am ersten Sonntag im Monat um 9.30 Uhr gefeiert wird, von August als Abendmahlsgottesdienst. Im Anschluss steht das Kirchencafé im Gemeindehaus offen.

Ein weiterer Gottesdienst im Monat, so das Preybyterium, bestimme sich nach dem Kirchenjahr und Gepflogenheiten des „Heier Brauchtums“. So werde es künftig am Volkstrauertag vor der Gedenkfeier einen Gottesdienst geben. Am Ewigkeits-/Totensonntag findet eine Andacht auf dem Friedhof statt. Außerdem soll an Heilig Abend und an Silvester Hei Gottesdienst gefeiert werden.