Pfarrer der Evangelischen Gemeinden Rheinberg schreiben Offenen Brief

Einkaufen in Rheinberg : Offener Brief der Gemeinden zum verkaufsoffenen Sonntag

Pfarrerin Ulrike Thölke in der Wallacher Kirche. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg In einem Offenen Brief an Bürgermeister Frank Tatztel haben sich die Pfarrer der drei evangelischen Kirchengemeinden – Udo Otten (Rheinberg), Heiner Augustin (Budberg/Orsoy) und Ulrike Thölke (Wallach/Ossenberg/Borth) – zum RP-Bericht „Verkaufsoffener Sonntag in Rheinberg fällt aus“ geäußert.

