Baustein der Jugendarbeit in Alpen Pfadfinder-Fest in Nepicks Garten

Pfadfinder haben in Alpen eine lange Tradition. Bereits zwischen 1951 und 1969 streiften Wölflinge und Rover durch das Waldgebeit der Leucht, um die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu erkunden und die dabei gewonnenen Eindrücke am abendlichen Lagerfeuer Revue passieren zu lassen. Nach einer langen Pause gründete sich die Jugendorganisation 1993 neu. Am vergangenen Samstag wurde in „Nepicks Garten“, dem Hauptquartier der Scouts am Fuße der Bönninghardt, in fröhlicher Runde das 30-jährige Bestehen des Alpener Stammes gefeiert.