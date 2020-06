Alpens Kommunalwahl : Grüne setzen bei B-Frage auf Bewährtes

Alpen Parteichef Peter Nienhaus geht als Zugpferd in den Wahlkampf. Die Nummer 1 auf der Liste ist mit Ursula Arens eine Frau – ein Signal. Willi Schellen rangiert aus gesundheitlichen Gründen erst auf Platz sieben.

Wie wichtig ein langer Atem ist, machte der Fraktionssprecher anhand der aktuellen Entwicklung deutlich: „40 Jahre nach Parteigründung sind unsere Themen Umwelt- und Klimaschutz in der Mitte der Gesellschaft angekommen.“ Der Schutz der Natur stehe für ihn auch in der Lokalpolitik an oberster Stelle. Obwohl Alpens Grüne ihr Wahlprogramm erst Ende Juni bekannt geben wollen, nannte der Bürgermeisterkandidat seine dringlichsten Ziele: „Ich werde ich alle rechtlichen Möglichkeiten nutzen, um weiteren Kiesabbau in Alpen zu verhindern. Außerdem werde ich mich als waldarme Gemeinde für eine stärkere Bepflanzung einsetzen.“