52-jährige Frau aus Duisburg : Pedelecfahrerin bei Unfall in Rheinberg schwer verletzt

Pedelecfahrerin bei Unfall in Rheinberg schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich an der Einmündung Moerser Straße/Alte Landstraße in Winterswick. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr eine 52-jährige Frau aus Duisburg mit ihrem Pedelec schwer verletzt worden. Zu dieser Zeit war ein 66-jähriger Rheinberger mit einem grauen VW Golf Sportsvan auf der Alten Landstraße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Moerser Straße nach rechts abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Frau. Sie war auf dem Radweg entlang der Moerser Straße unterwegs und fuhr von rechts auf die Einmündung zu. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus nach Kamp-Lintfort. Es bestehe keine Lebensgefahr, hieß es.