Nachhaltigkeits- und Mobilitätswochen in Rheinberg : Palettenmöbel in Rheinberg werden genutzt

Rheinberg An den im Rahmen der Nachhaltigkeits- und Mobilitätswochen in der Rheinberger Innenstadt aufgestallten Sitzen aus Holzpaletten ist viel herumgemäkelt worden. Es gibt aber durchaus auch Fürsprecher, die es gut finden, dass die Möbel an den Straßen stehen.

So negativ wie es Leserbriefe und ein Kommentar in der RP vermuten lassen, sei die Sache keinesfalls, sagte Klimaschutzmanagerin Nicole Weber jetzt im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität. Es hatte Kritik an den Palettenmöbeln gegeben, die die Stadt auf jeweils zwei Autostellplätzen an der Orsoyer Straße und der Rheinstraße aufgestellt hat – als sichtbares Symbol für Nachhaltigkeit und um dort Klima-Talks oder andere Gespräche und Treffen abzuhalten. Die Palettenmöbel habe man bewusst da hingestellt, wo sonst Autos parkten, um zu zeigen: Es geht auch ohne Autos. Den Verkehr hätten sie nicht behindert. Renan Cengiz (Die Partei) sagte, dass er die Sitzgelegenheit selbst oft nutze und versicherte, dass sie zumindest an der Orsoyer Straße gut frequentiert würden. Wenn es Leserbriefschreiber gebe, die angesichts der Palettenmöbel den Kopf schüttelten, so erlebe er das umgekehrt genau so. 500 Euro Miete hat die Stadt für die Holzsitze bezahlt, für einen Monat. Dafür hätte man besser welche kaufen sollen, sagte Swen Denzau (CDU). Und Josef Devers (CDU) meinte, ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit und ein paar Erläuterungen wären gut gewesen.