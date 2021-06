Bildung in Rheinberg : In der Millinger Kita sind die Affen los

Zirkuspädagoge Hagen Leo übt mit Henry den wackeligen Ritt auf den „Elefanten“ Emmeli und Aaron. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Millingen Beim Zirkusprojekt in dieser Woche war der Kindergarten St. Theresia ein Dschungel. An diesem Freitag zeigen die kleinen Artisten in zwei Vorstellungen, was sie alles gelernt haben.

Von Erwin Kohl

In der Kindertagesstätte St. Theresia in Millingen reiten die Kinder in dieser Woche auf Elefanten und balancieren über reißende Flüsse, während Affen mit Kokosnüssen um sich werfen. Dass dies alles pädagogisch wertvoll ist, dafür sorgt Hagen Leo. Der Zirkuspädagoge von der Kompetenzschmiede NRW mit Sitz in Bocholt probt mit den 47 Mädchen und Jungen im Alter von zwei bis sechs Jahren für eine Zirkusaufführung im Affendschungel. An diesem Freitag geht der Vorhang auf.

„Durch die Unterstützung des Elternrates konnten wir ein großes Klettergerüst anschaffen, das die Kinder den Affendschungel nennen“, erklärt Ulrike Schiffer. Durch Spenden und Erlöse aus Aktionen wie dem „kleinsten Weihnachtsmarkt der Stadt“ konnte nun das passende Zirkusprojekt finanziell gestemmt werden. Die Leiterin der Millinger Kindertagesstätte verspricht sich einiges davon: „Die Kinder sollen lockerer werden und dabei ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln.“

Info 43 quirlige Wesen sorgen für Leben in der Bude Zwei Gruppen In der Kita St. Theresia gibt es zwei Gruppen: die Sandflöhe – 20 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren – und die Rennmäuse mit 23 Kindern zwischen drei und sechs.



Sechs Erzieherinnen In einer familiären Atmosphäre kümmert sich ein Team von sechs Fachkräften um die Kinder.

Nicht nur das. Mit gezielten Übungen erreicht Hagen Leo, dass die Kinder mehr Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickeln. „Nummern wie die Teller-Jonglage trainieren die Hand-Augen-Koordination oder das Balancieren auf der Laufkugel den Gleichgewichtssinn und die Motorik insgesamt.“ All das bindet Hagen Leo geschickt ins Dschungelthema ein.

So wird der Balanceakt auf der Kugel in den beiden Aufführungen zum Ritt auf dem Elefanten, kleine Bälle werden zu Kokosnüssen und die Slackline, ein schmales Balanceband, wird zum Baumstamm über einem reißenden Strom. Frust muss draußen bleiben. Alles ist so ausgelegt, dass jeder mitmachen kann und sich niemand überfordert fühlt.

„Positive Anreize sind ganz wichtig. Die Kinder inspirieren sich dann gegenseitig. Schafft ein Kind eine Übung, wollen die anderen das auch probieren“, erläutert der Zirkuspädagoge. Er fördert nicht nur die individuellen Fähigkeiten, sondern darüber hinaus den Zusammenhalt in der Gruppe. Der Teamgeist wird beispielsweise bei der „menschlichen Pyramide“ gefördert, ein Programmpunkt, der höchste Konzentration und gegenseitiges Vertrauen voraussetzt. „Die Kinder haben ein gemeinsames Ziel, entwickeln Respekt voreinander und lernen, sich gegenseitig zu akzeptieren“, so Leo. Zudem diene diese Übung auch der Gewaltprävention und sei eine spielerische Heranführung an die Disziplin.

Bis zu den beiden Aufführungen am Freitag, zu denen die Eltern eingeladen sind, werden die einzelnen Programmpunkte aufgeteilt. Das wird nicht einfach, weiß Leo: „Am ersten Tag haben alle gesagt: Das kann ich nicht. Am zweiten Tag haben sie sich schon das Nagelbrett zugetraut, und am Ende will jeder am liebsten bei allen Nummern mitmachen.“