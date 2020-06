Konzert im Schwarzen Adler : Rückkehr mit Ozzy Ostermann

Ozzy Ostermann begann den Abend im Schwarzen Adler mit eigenen Kompositionen wie Black Jack. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Nach rund drei Monaten Corona-Zwangspause gab’s im Schwarzen Adler wieder ein Konzert. Es standen drei Musiker auf der Bühne, die es genossen, wieder vor Publikum spielen zu können. Rund 50 Zuhörer durften rein.

Von Sabine Hannemann

Neugierde, Spannung, Vorfreude, gute Laune – eine Konstellation, die es in sich hat und beflügelt. So und so ähnlich beschrieben die Konzertbesucher die Situation im Schwarzen Adler, der nach der Corona-Zwangspause wieder Gruppen-Unterhaltung bot. Verständlich, denn Ozzy Ostermann, alias Georg Göbel-Jakobi, „Trainer“ Detlef Hinze und am Bass Peter Deinum sorgten ganz vorsichtig und unter Wahrung aller Hygiene-Auflagen für das so lange vermisste Konzert-Feeling.

Abgespeckte Zuschauerzahl, vorgegebene Wege im Saal, Mund-Nasen-Schutz, Dokumentationspflicht der Anwesenden – all das gehörte zu den Vorbereitungen, die das Adler-Team im Vorfeld leistete. „Wir haben bei der Stadt eine Hygiene-Konzept eingereicht, auch wenn sich ab Montag mit den neuen Maßnahmen alles wieder verändert“, sagt Fritz Wagener von der Adler-Genossenschaft. 50 statt 200 Konzert-Gästen war Genuss pur im Saal vergönnt. Drei Meter betrug der Abstand zur Bühne, die Besucher wurden zu ihren Plätzen begleitet. „Wir sind wieder da“, so Wageners Begrüßung, die spontan mit Applaus begleitet wurde.

Info Von Ostfriesland in den Ruhrpott Zu Person Seit über 20 Jahren ist Georg Göbel-Jakobi festes Ensemblemitglied bei Herbert Knebels Affentheater. Die Perücke mit Seitenscheitel ist dort sein Markenzeichen. Aufgewachsen im ostfriesischen Leer verschlug es ihn 1984 nach Duisburg-Neudorf, wo er heute noch lebt.

Ostermann betrat danach die Bühne, spielte zunächst eigene absolute Lieblingsstücke in sommerlich kurzen Hosen. Es gebe wichtigere Dinge als die Kleiderfrage auf der Bühne, das hatte er seinen Musikkollegen im Vorfeld hinter der Bühne erklärt. Der erste Applaus, live und in Farbe, kam wie ein warmer Regenguss. „Ungewohnt, und nicht vom Band. Wir wollen uns heute einen schönen Abend machen“, kündigte er an und legte mit eigenen Kompositionen wie Black Jack los. Zur Einstimmung, zur Annäherung in Noch-Corona-Zeiten, bevor dann „Trainer“ Hinze mit Deinum auf die Bühne kamen und als Unglugged-Trio begeisterten.

Ohne Zweifel, alle hatten sich aufeinander gefreut. „Die Jungs wollen spielen“, sagte Ernst Barten von der Kulturinitiative, auch mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit. Sechs Karten wurden Anfang März verkauft, bevor Corona die Welt auf den Kopf stellte. Als dann kurzfristig klar wurde, dass ein erstes Konzert im Juni im Adler möglich ist, waren die verbleibenden 44 Tickets blitzschnell verlauft. So meinten Andrea und Peter Schmitz aus Rheinberg: „Als wir das erfahren haben, war klar: Da müssen wir hin.“ „Endlich kommen wir raus und wieder zu normalen Zeiten zurück“, ergänzte Andrea Schmitz.