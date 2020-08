Wochenmarkt unterstützt „Bewegen hilft“ : In Ossenberg ging es um die Wurst

Friedhelm Timp aus Borth (l.) steckte spontan eine Spende in die Dose, mit der Yvonne Willicks über den Wochenmarkt ging, um die Charity-Aktion „Bewegen hilft“ von Guido Lohmann (r.) zu unterstützen. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Die Händler des Ossenberger Wochenmarktes unterstützten die Charity-Aktion „Bewegen hilft“. Zwei prominente Frauen halfen ihnen dabei. Dadurch kamen an einem Tag mehrere Tausend Euro zusammen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Erwin Kohl

Auf dem Ossenberger Wochenmarkt ist am Samstag für die Charity-Aktion „Bewegen hilft“ gesammelt worden. „Wir hatten eigentlich etwas richtig Großes vor, aber das ist ja in Corona-Zeiten nicht möglich“, erklärte Carsten Kämmerer, der die Aktion in diesem Jahr zum dritten Mal unterstützte. „Umso mehr freue ich mich, dass uns so viele dabei unterstützen, unseren Wochenmarkt im Zeichen von ‚Bewegen hilft’ zu gestalten.“

Für den guten Zweck verzichteten die 15 Markthändler auf einen Teil ihres Umsatzes oder legten noch etwas drauf. Zusätzlich konnte Kämmerer prominente Verstärkung gewinnen: WDR-Haushaltsexpertin Yvonne Willicks und Radio-KW-Moderatorin Steffi Hain gingen persönlich hinter die Theke, um den Umsatz anzukurbeln, und scheuten sich auch nicht davor, mit der Spendendose über den Marktplatz zu gehen.

Info Unterstützung für die Region Marktspenden Das Wochenmarktteam kann insgesamt 3000 Euro an die Charity-Aktion „Bewegen hilft“ überweisen. Allein durch den Tag auf dem Markt kamen 2215 Euro zusammen. Hinzu kommen die Einnahmen aus der Versteigerung der Trikots. Das Geld gibt „Bewegen hilft“ an karitative und soziale Institutionen in der Region. Einzelspenden Von der Firma Metallbau Oliver Rettig aus Rheinberg kamen 500 Euro. Die Tanzgarde Red Diamonds der KAG Ossenberg spendete ihre Auftrittskasse für den guten Zweck.

15 Stände bedeuten auch 15 völlig unterschiedliche Gewerbe, da muss Frau sich schon gut auskennen. Für Steffi Hain war das zumindest am Gewürzstand von Christian Mannitz kein Problem: „Ich habe ein Riesengewürzregal zu Hause und koche unheimlich gern indisch.“ Nebenbei empfahl die Moderatorin einer Kundin das passende Gewürz für einen Sauerbraten. Mannitz spendete an diesem Tag den gesamten Erlös aus dem Verkauf von Muskatnüssen an „Bewegen hilft“. Für Steffi Hain war aber genau das ein Problem: „Ich kriege die nicht richtig an den Mann. Die Leute scheinen genug davon zu Hause zu haben.“ Macht aber nichts, die Menschen spendetn auch ohne Einkauf, und so wurde die Dose von Yvonne Willicks, die mit ihrem Enkelsohn Lothar auf dem Arm eine Runde über den Marktplatz drehte, immer schwerer. Dafür gab es auf Wunsch auch mal einen Haushaltstipp aus erster Hand.

Weil das Glücksrad in diesem Jahr ausfallen musste, versteigerte Kämmerer handsignierte Trikots von Schalke 04 und dem 1.FC Köln. Der Organisator staunte nicht schlecht, als das neue Schalke-Trikot von Markthändler Michael Tepass für 460 Euro ersteigert wurde. Wer jetzt glaubt, Tepass ist glühender Fan der Königsblauen, liegt falsch. Er ist Anhänger der Münchner Bayern und hat ein großes Herz: „Da stand ein Mädchen, dass sich dieses Trikot so sehr gewünscht hat, da habe ich es ersteigert und ihr geschenkt.“ Der „Tüchermann“, wie ihn alle nennen, wollte damit etwas zurückgeben: „Als Händler für Reinigungstücher und Desinfektionsmittel bin ich einer der wenigen, der von der Pandemie profitiert. Ich möchte denen helfen, denen es nicht so gut geht, und spende deshalb heute meine gesamten Einnahmen.“