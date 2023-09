Ossenberger Streetfood-Festival Eine kulinarische Weltreise auf dem Dorfplatz

Auf dem Dorfplatz in Ossenberg ist am Wochenende eine kleine kulinarische Weltreise möglich: Sie führt durch Italien, Spanien, Frankreich, die Niederlande, Belgien, die USA, Kuba, Japan, China und natürlich Deutschland. Von Freitag bis einschließlich Sonntag findet auf dem Dorfplatz gleich neben der katholischen Kirche St. Mariä Himmelfahrt das dritte Ossenberger Streetfood-Festival statt. Mehr als 20 Streetfoodwagen bieten ihre Speisen an. Einige Beispiele zeigen wir in unserer Bilderstrecke.