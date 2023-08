Goldhochzeit in Ossenberg Auf dem Tanzboden beim Wallacher Schützenfest hat alles angefangen

Walburga Wienen, gelernte Hauswirtschafterin, und Gärtnermeister Helmut Balzen kamen einander näher und gaben am 24. Juni 1972 ihre Verlobung bekannt. Auf dem Standesamt Borth wurde am 1. August 1973 geheiratet. Am 4. September 1973 läuteten die Hochzeitsglocken in der Kirche St. Evermarus in Borth, und Helmut Balzen führte seine Walburga zum Traualtar. Die Hochzeitsfeier fand in Ossenberg bei Steinhoff im großen Saal statt. Von nun an war für Walburga und Helmut die Kirchstraße ihre Heimatadresse.