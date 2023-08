Streetfood-Festival auf dem Dorfplatz 30 Trucks servieren in Ossenberg Köstlichkeiten aus aller Herren Länder

Mehrere tausend Besucherinnen und Besucher seien im vergangenen Jahr zum dreitägigen Streetfood-Festival auf den Dorfplatz in Ossenberg gekommen, schwärmt Carsten Kämmerer noch immer. Ein voller Erfolg also. Und Grund genug, den Markt der nahezu unbegrenzten Imbiss-Möglichkeiten nicht gleich wieder sterben zu lassen. Dennoch sagte Kämmerer, der gefühlt 24 Stunden am Tag ehrenamtlich im Einsatz ist, klipp und klar: Allein schaffe ich es nicht, das alles zu stemmen. Sein SOS-Signal wurde im Mühlendorf vernommen. Schnell trat Andreas Beuscher mit seiner Cocktail-Ambulanz auf den Plan und sagte zu, die dreitägige Futter-Party mit Carsten Kämmerer gemeinsam auf die Beine zu stellen.