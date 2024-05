Schützenfest beginnt mit Partyabend Ossenberger Schützen feiern mit den Räubern

Die Ossenberger Schützen starten in ihr diesjährigen Schützenfest. Zunächst feiern sie am Freitag, 24. Mai, mit der Kölner Kultband Räuber. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Vor dem Hauptact bringt DJ Marcel Otto das Zelt in Stimmung, bevor dann die Räuber auftreten. Der Partyabend findet auf dem Schützenplatz an der Kirchstraße statt. Eine Karte kostet an der Abendkasse 24 Euro.