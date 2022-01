Erkrankungen, Schwangerschaft, Kündigung : Rheinberger Kita „Wolkenblick“ schließt wegen Personalmangels

Als die DRK-Kita Wolkenblick im August 2018 eröffnet wurde, war die Welt noch in Ordnung. Inzwischen besteht dort große Personalnot. Foto: A. Fischer Foto: Fischer, Armin (arfi)

Ossenberg In der Einrichtung des DRK-Kreisverbands Niederrhein in Ossenberg sind viele Mitarbeiterinnen erkrankt oder in Mutterschutz. An Fachkräfte zu kommen, sei kaum möglich, heißt es. Der Arbeitsmarkt sei leergefegt. Wie es jetzt weitergehen soll.