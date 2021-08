Heimatverein Herrlichkeit Ossenberg : Heimatverein Herrlichkeit lädt zur Radtour ein

Ossenberg Trotz der Corona-Pandemie findet die Fahrradtour des Heimatvereins Herrlichkeit am Sonntag, 15. August, wie geplant statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Ossenberger Dorfplatz gegenüber der katholischen Kirche.

Trotz der Corona-Pandemie findet die Fahrradtour des Heimatvereins Herrlichkeit am Sonntag, 15. August, wie geplant statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Ossenberger Dorfplatz gegenüber der katholischen Kirche. Von dort aus geht es wie im vergangenen Jahr nach Xanten, wo im Restaurant „Zur Börse“ in unmittelbarer Nachbarschaft zum Dom ein Mittagessen eingenommen wird. Die Gerichte werden schon vor der Abfahrt anhand der vorliegenden Speisekarte ausgewählt. Natürlich ist noch nicht alles so wie vor der Corona-Pandemie. Es dürfen nur Personen teilnehmen, die keinerlei Symptome einer Covid-19-Erkrankung haben. Vor Beginn der Tour trägt sich jeder in die Teilnehmerliste ein, die zur einfachen Rückverfolgung vier Wochen lang aufbewahrt wird. Der Vorstand des Heimatvereins bittet überdies darum, dass ein negativer Corona-Testnachweis vorgelegt wird, der nicht älter als 48 Stunden ist. Vollständig Geimpfte und Genesene sind davon ausgenommen. Die Strecke beträgt zirka 40 Kilometer und wie schon in den vergangenen Jahren werden unterwegs an vorher festgelegten Haltepunkten vom Team des Heimatvereins Getränke ausgeschenkt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und ein Unkostenbeitrag wird nicht erhoben, die Kosten für das Mittagessen sind allerdings selbst zu tragen.