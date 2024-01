Eisbahn im Dorf aufgebaut Ein Winterzauber mitten in Ossenberg

Kämmerer wirkt nachdenklich. Nicht wegen des Dauerregens, bei dem er gemeinsam mit Andreas Beuscher und neun weiteren Männern aus Ossenberg am Dienstagmittag angefangen hat, eine 200 Quadratmeter große künstliche Eisbahn auf dem Dorfplatz aufzubauen. Sondern weil er sich erinnert an eine schmerzvolle Erfahrung, die er selber vor 15 Jahren gemacht hat. „Ich war Schlittschuh-Laufen auf der Eisbahn in Wesel. Da bin ich gestürzt und auf den Rücken geknallt.“ Es ist alles nochmal gut gegangen, der Rücken war irgendwann wieder heile – aber die Erinnerung an den Sturz hat sich eingebrannt bei Carsten Kämmerer.