Eisbahn in Ossenberg

Das lag sicher nicht nur an der Möglichkeit, kostenlos über das Rechteck zu gleiten. Die Ossenberger hatten sich zusätzlich ein abwechslungsreiches und attraktives Rahmenprogramm ausgedacht. So fingen Kinderaugen am Samstagnachmittag an zu leuchten, als Anna und Elsa, die Stars aus dem Musical „Die Eiskönigin“, ihre Pirouetten drehten. Begleitet wurden sie dabei von Bär Bo, dem Maskottchen des TuS Borth. „Die Anna- und Elsa-Darstellerinnen sind extra aus Essen angereist, sie wurden uns über eine Künstleragentur vermittelt“, erklärte Kämmerer.