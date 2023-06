Open-Air-Konzert in Alpen Musikverein Menzelen will die Bühne mit neuem Stil rocken

Das Blasorchester des Musikvereins Menzelen geht neue Wege und erweitert sein Repertoire. Unter dem Motto „Der Musikverein Menzelen rockt“ haben die mehr als 100 Instrumentalisten erstmals in wochenlanger Probearbeit Klassiker aus Rock, Pop und Schlager einstudiert. Die Musiker des Blockflötenensembles, des Nachwuchs-, Jugend- und Blasorchesters haben seit Anfang des Jahres unter der Leitung von Christiane Fischer-Wiggering, Harrie Boers und Malte Kolodzy ein abwechslungsreiches Programm erarbeitet. Bei einem Konzert am Sonntag, 18. Juni, heißt es am Schützenhaus in der Bönning um 15 Uhr: „Let Me Entertain You“.