Kirche und Jugend : Geborgenheit in Gemeinschaft erleben

Beim ökumenischen Jugendkreuzweg gab es eine Andacht in der evangelischen Kirche, danach wurde das Kreuz durch Alpen getragen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpen Nur etwa zwei Dutzend junge Christen aus den Alpener Kirchengemeinden beteiligten sich am ökumenischen Jugendkreuzweg unter dem Motto „Ans Licht“. Wanderungen kommen bei jungen Leuten nicht so gut an.

Von Erwin Kohl

Die Pfarrgemeinde St. Ulrich und die Evangelische Kirchengemeinde Alpen hatten Jugendliche eingeladen, gemeinsam am ökumenischen Kreuzweg teilzunehmen. 1958 als „Gebetsbrücke“ zwischen jungen katholischen Christen in der Bundesrepublik und der ehemaligen DDR ins Leben gerufen, wird der Jugendkreuzweg seit 1972 ökumenisch gebetet. Heute überbrücken die gemeinsamen Worte Konfessionen, Gesinnungen und Generationen. Mit jährlich knapp 60.000 Teilnehmenden gehört er längst zu den größten ökumenischen Jugendaktionen.

Auch in den Niederlanden, Österreich und den deutschsprachigen Teilen von Luxemburg, Belgien und der Schweiz beten ihn junge Christen. Aber Tradition alleine ist kein Garant mehr für ein breites Teilnehmerfeld. Nahmen im vergangenen Jahr noch rund 50 Alpener Jugendliche am Jugendkreuzweg teil, war es in diesem Jahr knapp die Hälfte Die Höhepunkte der vergangenen Jahre haben sich überdauert, glaubt Katharina van Meegeren. „Events und Projekte wie der Konfitag, Familienwallfahrten oder Kinderbibeltage werden nach wie vor sehr gut angenommen. Wanderungen kommen hingegen nicht mehr so gut an“, erklärt die Pastoralreferentin von St. Ulrich.

Info Eine Smartphone-App zum Mitbeten Träger des Ökumenischen Kreuzwegs der Jugend sind die Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz, der Bund der Deutschen Katholischen Jugend und die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland. Für den Kreuzweg gibt es auch eine App zum Mitbeten.

Diakon Thomas Haß hat darauf reagiert und den geplanten Programmablauf kurzfristig geändert: „Wir wollten mit den Teilnehmern Orte aufsuchen, die Bilder unserer Seele, unserer Sorgen und Nöte, aber auch unserer Gebrochenheit und unseres eigenen Leidens zeigen. Stattdessen beten wir den Kreuzweg in der Kirche.“ Immerhin bot sich dort die Möglichkeit, mittels moderner Technik das Motto des diesjährigen Jugendkreuzweges „Ans Licht“ zu visualisieren. Eindrucksvolle Bilder des Künstlers Ben Willikens, die sich durch feine Abstufungen von Dunkelheit und Licht auszeichnen, untermalt von meditativen Klängen sorgten für eine ganz besondere Atmosphäre. Begleitet von Erika Haß an der Gitarre wurden die einzelnen Stationen des Leidensweges Christi in Liedern und Gebeten begangen.