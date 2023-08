Sammelstelle auch in Sonsbeck „Kleiner Saftladen“ rechnet mit großem Ertrag von Streuobstwiesen

Die Obstkelterei van Nahmen ist bekannt für ihre traditionelle Herstellung hochwertiger Obstsäfte. Das geerntete Obst kann man direkt auf dem Hof in Hamminkeln anliefern. Aber auch in den Raiffeisenmärkten am Wildpaßweg in Sonsbeck und an der Hülser Straße Neukirchen-Vluyn sind Sammelstellen eingerichtet.