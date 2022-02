Gastronomie in Rheinberg : Personalnot in der Alten Apotheke

Rheinberg Der Rheinberger Gastronom Oliver Prophet sucht händeringend Leute für alle Bereiche im Restaurant – bislang vergeblich. Wenn er an den Sommer denkt, wachsen seine Sorgen.

Der Blick auf die bevorstehende Terrassen- und Veranstaltungssaison macht viele erwartungsfroh. Oliver Prophet treibt der Gedanke derzeit um. Seit 22 Jahren führt er gemeinsam mit Ehefrau Manuela das Restaurant Alte Apotheke am Rheinberger Markt, ist zudem für die Bewirtung in der Stadthalle zuständig. Aktuell füllen sich die Auftragsbücher, die Menschen möchten trotz anhaltender Corona-Krise wieder essen gehen – doch niemand will kochen. Soll heißen: dem Gastronomen fehlt das Personal. Und zwar nicht nur in der Küche, sondern auch im Service.