Themenwoche Familie und Kinder in Rheinberg : Die Kehrseite der Wahlfreiheit für i-Dötze

Die Grundschule am Bienenhaus kann nach den Sommerferien nur eine Klasse 1 bilden. Das kann langfristig die Luft dünn machen. Foto: Armin Fischer (arfi )/Armin Fischer ( arfi )

Rheinberg Die Anmeldungen für die Rheinberger Grundschulen sind gelaufen. Für Millingen reicht’s nur für eine große Klasse. Darüber ist die Schulleitung gar nicht glücklich.

Welche Schule soll mein Kind besuchen? Diese Frage spielt nicht nur bei der Wahl der weiterführenden Schule eine Rolle, sondern manchmal auch, wenn’s um die Grundschule geht. Denn da haben die Eltern die freie Wahlmöglichkeit, was die Prognosen und Planungen für Schulen und Schulamt durchaus nicht einfacher macht. Entsprechend nervös sind die Schulleitungen, wenn die Anmeldezahlen präsentiert werden. So wie jetzt im Schulausschuss, der sich zu seiner ersten Sitzung ausnahmsweise im Forum des Amplonius-Gymnasiums getroffen hat. Im Mittelpunkt stand die Grundschule am Bienenhaus in Millingen.

In den vergangenen Wochen wurden für das nächste Schuljahr insgesamt 244 Neulinge an den städtischen Grundschulen angemeldet. Fünf noch nicht angemeldete Kinder wurden jeweils der Grundschule zugeordnet, die am nächsten am Wohnort dieser Kinder lag. Folgendes Gesamtbild ergibt sich danach für den Start nach den Sommerferien: An der katholischen Grundschule St. Peter in der Stadtmitte sind 74 Jungen und Mädchen angemeldet worden, die auf drei Klassen verteilt werden. Für die Grundschule am Deich in Wallach liegen 39 Meldungen vor, so dass es dort diesmal nur zwei erste Klassen geben wird. 68 Anmeldungen hat die Grundschule am Rheinbogen mit zwei Standorten. Wie in den Jahren zuvor wird es in Orsoy eine und in Budberg zwei erste Klassen geben. Die Eltern von 32 Jungen und Mädchen haben sich für die Grundschule am Annaberg entschieden. Sie werden auf zwei dann sehr kleine Klassen verteilt.

Info Ossenberger Schule wurde 2010 aufgegeben Katholische Grundschule Ossenberg 2010 wurde die katholische Grundschule in Ossenberg trotz Protesten von Eltern geschlossen. Der Grund: Die Anmeldezahlen waren damals dramatisch gesunken, lagen zum Schluss nur noch bei 17 für einen Jahrgang. Im neuen Teil der ehemaligen Schule betreibt der DRK-Kreisverband Niederrhein die Kindertagesstätte Wolkenblick und die Großtagespflegestelle Berka Flöhe. Der seit Jahren leerstehende Altbau soll in nächster Zeit verkauft werden. Ein Investor möchte dort Eigentumswohnungen einrichten. Der Altbau war 2015 vorübergehend als Unterkunft für Flüchtlinge hergerichtet worden.

Den Schwarzen Peter hat Rektorin Jasmin Brune von der Grundschule am Bienenhaus in Millingen gezogen. Sie hat für das neue Schuljahr 31 Anmeldungen angenommen. Ein Kind wird allerdings noch ein Jahr länger den Kindergarten besuchen, ein anderes fällt heraus, weil es eine spezielle Förderung benötigt und daher eine Förderschule besuchen wird. Bleiben 29 Kinder, die nur die Bildung einer ersten Klasse zulassen. Eine relativ große Klasse wäre das und damit pädagogisch im Wortsinne grenzwertig – nachvollziehbar, dass Jasmin Brune nicht in Begeisterungsstürme ausbricht.

Rein rechnerisch können in Rheinberg in Anbetracht der Anmeldezahlen maximal elf Eingangsklassen gebildet werden. Der Wert ergibt sich aus 249 kalkulierten Anmeldungen, dividiert durch die vorgegebene Klassenfrequenzrichtzahl 23. Dadurch kommt man auf 10,69 Klassen, aufgerundet also auf elf. Die zu bildenden Klassen sollen nicht weniger als 15 und nicht mehr als 29 Schüler haben.

Die Schule am Bienenhaus liegt mit 29 Anmeldungen also genau an der oberen Grenze. Daher könnten ein oder zwei Kinder abgewiesen werden, teilte die Verwaltung mit. Eine Entscheidung muss die Schulleitung in Absprache mit der Schulaufsichtsbehörde treffen. Jasmin Brune möchte kein Kind abweisen, sondern hätte lieber noch ein paar mehr dazu, um zwei erste Klassen bilden zu können.

Doch dafür sieht es schlecht aus, das ist der Schulleiterin klar. „Wir haben die Hoffnung, dass noch einige Kinder angemeldet werden und wir doch noch zwei Klassen bilden können.“ Sie machte deutlich, dass es nicht bei 29 Kindern bleibe: „Lehrer und Integrationshelfer kommen ja auch noch dazu.“ Ihre Befürchtung: Eine so schülerstarke Klasse könnte Eltern künftig dazu bringen, ihre Kinder gleich an anderen Grundschulen anzumelden. Das wäre keine gute Entwicklung für die Schule am Bienenhaus.

Eines werde sie sicher nicht tun, machte Jasmin Brune im Schulausschuss deutlich: sich in einen Konkurrenzkampf mit der Schule am Deich in Wallach begeben und um Kinder in Ossenberg buhlen. Die sind es nämlich, die Zünglein an der Waage spielen können, weil die Entfernungen nach Millingen und Wallach ungefähr gleich lang sind.