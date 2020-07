Flüchlingshilfe Alpen : Heimat-Ministerin überreicht Preis im Lesegarten

Alpen Die Flüchtlingshilfe Alpen ist für ihr Projekt Alpen Home mit Platz zwei beim NRW-Heimatpreis ausgezeichnet worden. Ministerin Ina Scharrenbach wird die mit 8000 Euro dotierte Auszeichnung im Lesegarten am Rathaus überreichen.

NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach kommt im Rahmen ihrer Sommertour nach Alpen. Der hohe Gast macht dort Station, um der Flüchtlingshilfe für ihr Projekt Home – Alpenmusik für Platz zwei beim Landes-Heimatpreis auszuzeichnen. Platz zwei ist mit 8000 Euro dotiert. Die Preisvergabe findet im Rahmen einer Feierstunde am Donnerstag, 6. August, in der Zeit von 12 bis 13.30 Uhr im Lesegarten am Rathaus statt, hat die Verwaltung am Montag mitgeteilt. Sofern das Wetter den Festakt im Lesegarten nicht zulässt, werden die Feierlichkeiten in das Festzelt verlegt, das die Evangelische Kirchengemeinde auf der Kirchenweise aufbauen möchte.