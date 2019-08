Umstrukturierung der medizinischen Versorgung : Notdienstpraxis in Rheinberg gekündigt

Rheinberg Die Kassenärztliche Vereinigung strukturiert um. Patienten sollen künftig zum Bethanien-Krankenhaus Moers fahren.

Die Notdienstpraxis im DRK-Zentrum am Melkweg in Rheinberg wird es bald nicht mehr geben. Die für die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein arbeitende Gesundheitsmanagementgesellschaft hat den seit 2005 bestehenden Vertrag zum 31. März 2020 gekündigt. Das bestätigte der 1. Vorsitzende des DRK-Stadtverbandes Rheinberg, Günther Köster, auf RP-Nachfrage. Köster bedauert den Schritt. Dass dem Stadtverband Mieteinnahmen verloren gehen, steht für ihn nicht im Vordergrund: „Es ist schade, dass ein seit Jahren bewährtes und gut funktionierendes System aufgegeben wird und die Bevölkerung künftig weitere Wege in Kauf nehmen muss.“

Das Modell der Notdienstpraxis ist für Köster „wegweisend“. Es ist so einfach wie genial: Ärzte, die am Wochenende mit dem Notdienst dran sind, bleiben nicht in ihren Praxen, sondern sind am Melkweg erreichbar. Somit gibt es stets eine feste Anlaufstelle, niemand musste erst die Anschrift des diensthabenden Arztes ermitteln. „Hinzu kommmt noch“, so Günter Köster, „dass wir in akuten Notfällen mit dem Rettungsdienst gleich nebenan sind.“

Info Ein Netzwerk von rund 100 Ärzten Gemeinschaft Der 2006 gegründete Verein Basisnetz Rheinischer Ärzte ist ein Netzwerk von etwa 100 Ärzten aus Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Xanten und Umgebung. Vorsitzender ist der Rheinberger Arzt René Simon. Vertrag Der zum 31. März 2020 gekündigte Vertrag bestand seit 2005.

2001 ist das DRK-Zentrum am Melkweg neben dem Hauptsitz der Feuerwehr gebaut worden. Die Idee, dort eine Notdienstpraxis zu etablieren, hatte der Bereitschaftsdienst Rheinberger Ärzte, der die Praxis anfangs auch in Eigenregie führte. In vorderster Reihe ist da der Rheinberger Arzt Dr. Günther Klaus Gollan zu nennen, der seine Praxis an der Bahnhofstraße aus Altersgründen inzwischen an einen Nachfolger übergeben hat, aber noch als Palliativmediziner wirkt. Gollan war bis vor kurzem Vorsitzender des 2006 gegründeten Vereins Basisnetz Rheinischer Ärzte als Netzwerk von fast 100 Ärzten aus Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Xanten und Umgebung. Er betonte stets, wie sehr sich die Notdienstpraxis am Melkweg bewährt habe.