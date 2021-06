Notfallmedizin in Rheinberg, Xanten und Alpen : Notarztstandorte: Städte schreiben an den Landrat

Der Kreis Wesel möchte die nächtlichen Notarztstandorte Xanten und Rheinberg aufgeben und der Einsatz in Alpen konzentrieren. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg/Xanten Die Bürgermeister von Rheinberg und Xanten haben in der Notarzt-Debatte Landrat Ingo Brohl einen offenen Brief geschrieben. Darin machen sie ihrem Ärger Luft, nicht angemessen in die Entscheidungsfindung einbezogen worden zu sein, und stelle kritische Fragen.

Die Bürgermeister Thomas Görtz (Xanten) und Dietmar Heyde (Rheinberg) haben zum Thema Notarztstandorte einen offenen Brief an Landrat Ingo Brohl geschrieben. Wie berichtet, will der Kreis Notärzte in den Abend- und Nachtstunden nicht mehr in Xanten und Rheinberg stationieren, sondern nur an einem Standort, möglicherweise in Alpen. In Rheinberg, Xanten, Alpen und Sonsbeck sei man sehr verwundert, dass der Kreis zwar Moers und Wesel, aber nicht die vier Nord-Kommunen informiert oder zu Rate gezogen habe.

Görtz und Heyde halten es für dringend geboten, dies vorm dritten Beratungszyklus nachzuholen. Ihnen gehe es um die Menschen „in unserem sehr flächigen, großen Zuständigkeitsgebiet, also um die medizinische Versorgung in einem ländlichen Raum, die insgesamt in den letzten Jahren zunehmend reduziert wird und perspektivisch große Sorgen bereitet. Das betrifft auch die notärztliche Versorgung, die ja im linksrheinischen Bereich sowieso schon zentralisiert worden ist/werden soll“.

Wissen möchten die Bürgermeister: Worum geht es in der zugrundeliegenden Daseinsfürsorgepflicht – um Wirtschaftlichkeit oder um Rettung von Menschenleben? Kann hinsichtlich von Notarzt-Einsätzen im Corona-Jahr 2020, das untersucht wurde, von einem „aussagekräftigen Evaluationszeitraum“ gesprochen werden? Reicht es, wenn die Krankenkassen erklären, dass sie zur Kostenerstattung für beide Standorte zwischen 19 und 9 Uhr, also keinesfalls nur nachts, nicht mehr bereit seien? Wurden die Krankenkassen vor der diesjährigen Entscheidungsfindung erneut eingebunden? Wäre es rechtens, eine „Lex Rheinberg, Xanten, Alpen, Sonsbeck“ zu schaffen, bei der nur zwei Kommunen zur Kasse gebeten werden? Wie kann es sein, dass nur Kreisgremien eine Entscheidung darüber treffen sollen ohne Beteiligung der kommunalen Räte?